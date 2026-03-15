2025年11月から始まった官民共働で社会課題を解決する取り組みの中間報告会が静岡市で開かれました。 【動画】「SHIZUOKA-CITY共創SUMMIT」開催 官民共働で社会課題を解決する取り組みと今後の展開を報告＝静岡市 「SHIZUOKA-CITY共創SUMMIT」は、静岡市が抱える社会課題を行政とスタートアップ企業が共働で解決する取り組み＝「UNITE2025」の一環として開催されました。イベントでは、2025年11月の審査会で選ばれた6チ