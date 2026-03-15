関係者通路から、試合後のイベントをのぞき込むヤクルトの球団マスコット「つば九郎」＝15日、神宮球場ヤクルトは15日、活動を休止している球団の人気マスコット「つば九郎」が、今季から活動を再開すると発表した。31日の神宮球場開幕の広島戦から再開する予定。15日に出陣式が行われ、神宮球場のビジョンに姿が映し出されると、大歓声に包まれた。つば九郎は1994年にデビューし、ブラックジョークを交えたスケッチブックでの