W杯複合男子最終戦での渡部暁斗の飛躍＝オスロ（NTB提供・AP＝共同）【オスロ共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は15日、オスロで男女の個人最終戦が行われ、男子は現役最後の試合となった37歳の渡部暁斗（北野建設）が前半飛躍（ヒルサイズ＝HS134メートル）で121.5メートルを飛び、110.0点で21位となった。後半距離（10キロ）はトップと1分50秒差で発進する。山本涼太（長野日野自動車）は6位、畔上祥吾（