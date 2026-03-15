◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者アンソニー・オラスクアガ（９回ＴＫＯ）同級６位・飯村樹輝弥●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が挑戦者の同級６位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝に９回１分１９秒ＴＫＯ勝ち。リングサイドで試合を見守った世界３階級制覇王者・中