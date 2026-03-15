那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」が１５日（現地時間１４日）に行われた日本対ベネズエラ戦の予想は当たらなかった。前回大会は全戦、１次ラウンドは４戦中３戦を的中してきたオリビアだが、この日は当たらなかった。それでも担当者は「日本は惜しくも負けてしまいましたが、オリビアの勝負はまだ終わっていません」と準決勝２カード（ドミニカ共和国対アメリカ、ベネズエ