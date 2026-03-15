モデル・山田優が披露した抜群のスタイルに、ファンから絶賛の声が寄せられている。１５日までにインスタグラムで「ｍｙｗｏｒｋＣｈｅｃｋｉｔｏｕｔ！！！！！」とつづり、撮影の際のショットをアップ。抜群のスタイルと美脚が際立つ衣装ショットを披露した。レザーのジャケットの前を開け、下着を大胆に露出した際どい姿も見せている。この投稿にファンからは「カッコ良すぎるー」「うっとり」「かわええ…」「可愛