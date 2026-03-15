◆オープン戦巨人８―１日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人は１５日、山崎伊織投手（２７）が「右肩コンディション不良」のため故障班に合流することを発表した。杉内俊哉投手チーフコーチはこの日、行われた日本ハム戦の後、報道陣の取材に応じ、山崎について「早めに言ってくれたんでね。多分、全然そんな重症じゃないし、ちょっと遅れて帰ってきてくれると僕は思っているので」と語った。昨年チームトップ１１勝を挙げ、