日曜中京は古馬牝馬重賞「第63回愛知杯」（22日、芝1400メートル）が行われる。施行条件を大きく変更し、昨年から7F戦に。注目は連覇が懸かるワイドラトゥールだ。その7Fでは【3・1・0・1】で4戦連続連対中。2走前のスワンSでは牡馬に交じり、レコード決着でタイム差なしの2着と健闘。この距離、なおかつ牝馬限定戦なら断然の主役だ。重賞2勝の実績を誇るドロップオブライトは自在性が光る。7歳を迎えた今年初戦の阪急杯でも3