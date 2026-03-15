5人組グループ・嵐の二宮和也が15日、自身の公式Xを更新。嵐のラストツアー札幌公演3日間を終え、感謝をつづった。【全文】「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」二宮和也、嵐ラストツアー札幌公演3日間終え感謝二宮は「無事に札幌ドーム3日間終える事が出来ました！」と報告し、「ご参加下さった皆様！ありがとうございました！」「本当に最高のスタートを切る事が出来ました」と感謝。続けて「さぁ、次は東京だっ！