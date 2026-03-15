【WWE】SMACK DOWN（3月13日・日本時間14日／アリゾナ・フェニックス）【映像】日本人美女、“ピタゴラスイッチみたいな”連鎖に巻き込まれるヒールレスラーとしての存在感が高まりつつある日本人女子レスラーが“ピタゴラスイッチ的”連鎖の巻き添えに。骨折中の“口先女王”とともにリング外で大の字の憂き目にあっている。日本時間14日放送のWWE「SMACK DOWN」にて、日本人スーパースター