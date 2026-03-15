男女ユニット「いきものがかり」がデビュー20周年を記念した主催フェスを14、15の両日、千葉県船橋市のLaLaarenaTOKYO―BAYで初開催した。デビュー20周年を両日あわせて15組の豪華アーティスト陣が祝福。初日はアイナ・ジ・エンド、上白石萌音、JUJU、スキマスイッチ、槙原敬之、2日目はwacciら後輩バンドの他、鈴木雅之、TOMOO、秦基博、先輩のゆずらがパフォーマンスした。2日目にはSUPEREIGHTの村上信五、お笑いトリ