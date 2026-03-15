14日のセリエA第29節、ナポリ対レッチェの試合で思わぬハプニングが起きた。伊『フットボール・イタリア』が伝えている。問題の場面は後半42分過ぎ。レッチェのFWラメック・バンダがタッチライン付近で突然ふらつき、そのままピッチに倒れ込んだ。近くにいたアントニオ・コンテ監督とFWマッテオ・ポリターノは異変に気づき、すぐさま医療スタッフに対応を求めたという。コンテ監督は試合後、当時の状況について次のように説