アーセナルの超新星が最年少記録を打ち立てた。MFマックス・ダウマンは14日のプレミアリーグ第30節・エバートン戦でゴール。16歳73日での得点はプレミアリーグ最年少得点記録となった。アーセナルは後半44分に先制点を挙げる。すると、29分から途中出場したダウマンが後半アディショナルタイム7分過ぎに躍動。相手CKのカウンターからドリブルで長距離を走り切ると、相手選手をかわしてゴールへ。相手GKも攻撃参加していたため