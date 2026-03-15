この記事をまとめると ■路上駐車するトラックの多くは荷待ちや納品待機が理由 ■駐車スペース不足や店舗構造が路上荷降ろしを招いている ■警察の許可を得て納品するケースもあり一概に違反とは限らない 物流を支える現場の事情 昨今、路上駐車しているトラックが社会問題となっている。公道とは、車両が走行するために存在するものであり、決して駐車するためにあるわけではない。それゆえ路上駐車しているトラックが非難され