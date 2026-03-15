2024年に本格再始動を果たし、まもなく21周年を迎える5人組ロックバンド「Sadie」。熱量の高いステージにおいて、ギタリストの美月はひょうひょうとした語り口でMCを回し、絶妙なバランスで場を和ませる。今回の単独インタビューでは、まぶしすぎず、でも確かにそこにある光のような存在感の理由と、表現者としての原点に迫った。 （ヴィジュアル系特集取材班）激しいサウンドと狂気をはらんだパフォーマンスでフロアを制圧す