俳優・アーティストの三山凌輝（２６）が１５日、ＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡとして、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場第一体育館」に登場した。今回がアーティスト・ＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡとしての初めてのステージ。「せっかくなら盛り上がろうぜ！」と観客をあおりながら「ＯｒｉｇｉｎａｌＳｉｎ」など５曲披露し、圧巻のパフォーマンスを届けた。ＭＣでは「