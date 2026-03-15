【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）【映像】本当に泣いてない？衝撃ゴール→歓喜の一部始終 なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF松窪真心が見せた、プレーとの可愛らしいギャップが話題だ。強烈な代表初ゴールを決めた直後、感涙しているかのような姿を見せたが、試合後には笑顔で否定。微笑ましいやり取りがあった。日本時間3月15日