F1中国GP、チェッカーフラッグを受けるメルセデスのキミ・アントネッリ＝15日、上海（ロイター＝共同）自動車のF1シリーズ第2戦、中国グランプリ（GP）は15日、上海で決勝が行われ、ポールポジション（PP）からスタートしたメルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が初優勝した。同じメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が2位。フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が3位だった。ホンダのパワーユニット（PU）を搭