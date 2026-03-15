アルペンスキーのワールドカップ（W杯）で、15日にフランスのクーシュベルで開催予定だった男子スーパー大回転は大雪などの影響で中止となった。代替開催は行われず、既に総合5連覇と滑降での種目別優勝を決めているマルコ・オーデルマット（スイス）が、スーパー大回転でも4季連続の種目別優勝を果たした。（共同）