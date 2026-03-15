3歳重賞「第40回ファルコンS」（21日）は中京芝1400メートルで行われる。主役のダイヤモンドノットは前々走の京王杯2歳Sで重賞初制覇を飾り、前走の朝日杯FSで2着と好走。実績は一枚上だ。1週前追いはCWコースで6F82秒5〜1F11秒6を馬なりでマークし、久々でも態勢は整いつつある。全2勝を挙げる芝7Fなら負けられない。タマモイカロスは前走のマーガレットSが中団から鮮やかな差し切りで、通算3勝目を挙げた。昨年8月の中京2