元参議院議長の女優山東昭子（83）が15日、東京・サントリーホールの音楽劇「僕のモーツァルト」で、オーストリア帝国ハプスブルク家の王妃マリア・テレジアを演じた。前日14日に「銀河鉄道の夜にPART2」で国連難民高等弁務官の緒方貞子さんを演じたのに続く、連夜の女優業だ。金髪のカツラに赤いドレスの衣装のまま取材に応じて「大変アットホームな、いい感じの舞台でした。それぞれの舞台で活躍する方が集まり、お子さんから