TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が15日、アシスタントを務めるTBSラジオ「爆笑問題日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演し、番組を3月で卒業することを報告した。番組のラストで、山本アナは「実はですね、3月いっぱいで『日曜サンデー』、卒業することになりました」と報告した。太田光が「どういうことよ？」と驚くと、山本アナは、直前の急な決定だったと説明。「ちょっと急すぎて、私もこの話を最初に聞いたのが3月に入っ