東京女子プロレスの山下実優と遠藤有栖が１５日、強敵スパーク・ラッシュ戦へ向け、気勢を上げた。この日のＫＦＣホール大会で２人は、凍雅、小夏れん組と対戦。山下のアティテュード・アジャストメントと遠藤の水車落としの連係を決めるなど、普段は組む機会の少ない２人ながら、息の合ったコンビネーションを披露。最後は遠藤が得意の「什の掟」で小夏を仕留め、快勝を収めた。３月２９日の両国国技館大会では、Ｓａｒｅｅ