お笑いタレントのケンドーコバヤシが１４日深夜放送のＦＭＯＳＡＫＡ「ＭｉｄｎａｉｇｈｔＷｏｒｌｄＣａｆｅ〜ＴＥＮＧＡ茶屋〜」に出演。キャバクラ嬢ケンコバは人気キャバ嬢とのトーク番組「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」（東京ＭＸ）の収録が昨日あったと報告し、「ピー（音）トークみたいなのを昨日やりまして。キャバ嬢のみなさんが今まで、口説かれた有名人、芸能人、スポーツ選手みたいなんを言うてくださ