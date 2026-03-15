巨人は１５日、日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）に８―１で快勝。「３番・三塁」で先発出場した新助っ人ボビー・ダルベック内野手（３０＝前ロイヤルズ３Ａ）が６回に来日１号となる３ランを放った。待望の一発だった。ダルベックは５―１の６回一死一、二塁の好機で相手２番手・玉井が投じた内角低めをすくい上げた。打球は左中間スタンドの中段に飛び込む特大弾となり３点を追加した。試合後には「感触でオーバーフェ