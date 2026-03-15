Kis-My-Ft2の新曲「HEARTLOUD」が、4月6日(月)に配信リリースされることが決定した。本楽曲は4月より放送されるTVアニメ『MAO』のオープニングテーマとなっている。「HEARTLOUD」は心を揺さぶる言葉の世界を繊細な旋律とクールなリズムで描いた作品。内に秘めた熱を抱きしめる鋭くも情熱的な楽曲に仕上がっているとのことだ。また、Kis-My-Ft2の結成日となる7月26日(日)には新曲「HB2U」の配信リリースも決定した。「HB2U」は “Ha