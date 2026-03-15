川崎鷹也が、”オリーブの日”である本日3月15日(日)に新作配信シングル「オリーブ」のリリース情報を明らかにした。配信シングル「オリーブ」は4月17日(金)にリリースとなる。今年5月に、いずれも自身初となる大阪城ホール公演と日本武道館公演のW公演を控える川崎鷹也。最新曲となる「オリーブ」は、それぞれの”オリーブ”=実り・栄光をつかむその日まで、夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現した、凛とした強さと美