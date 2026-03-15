本田毅(G)と本田聡(B)による本田兄弟と、スウェーデン在住のJun Elding(Vo)によるロックバンド GITANEが3月18日、DVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』をリリースする。同ライヴ映像作品には、2025年8月2日に東京・代官山SPACE ODDで行われたライブ＜MIRACULOUS ENCOUNTER＞の模様を収録。この公演は、本格的なバンドスタイルでのステージとしては6年ぶりに開催されたものだ。GITANEは1999年に徳間ジャパンよりデビュー。本田兄弟による洗