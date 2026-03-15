【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】ふるっぱー妹分、想い込めたステージ◆SWEET STEADY、コール＆レスポンスで盛り上げる「SWEET STEP」で幕開けしたSWEET STEADYのステージ。庄司なぎさが「今日はSWEET STEADYの名前だけでも覚えて帰ってください！」と呼びかけスタートした「すい