佐賀競馬２５年度の古馬短距離重賞を締めくくる報知新聞社杯第５回九州クラウン（ダート１４００メートル）が１５日に行われ、石川慎将騎手（４１）＝佐賀＝が騎乗した単勝１・４倍で断然人気のウルトラノホシ（牡５歳、佐賀・真島元徳厩舎、父ホッコータルマエ）がＶ。２４年の佐賀皐月賞、栄城賞を制した佐賀２冠馬が完全復活を遂げた。１０頭立てで５番枠からスタートして４番手を進み、３コーナーからスパートを開始。逃