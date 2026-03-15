LAST ALLIANCEが4月22日、13年ぶり8枚目のフルアルバム『divine』をリリースする。これに先駆けてトラックリストが公開となった。アルバム『divine』には、EP『Bring Back Blue』収録4曲をはじめ、すでに配信リリースされているシングル「幻影革命団」や「神一重」ほか、書き下ろし新曲6曲など全12曲が収録される。ラスアラらしい曲タイトルが並ぶトラックリストは、往年のファンのとって作詞作曲者や楽曲イメージの想像がつくよう