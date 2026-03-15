お笑い芸人の猫ひろし（48）が、15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大学院を修了したことを明らかにした。 【写真】ともに学んだ元プロ野球選手とアカデミックガウン姿で「ニャー」 猫はアカデミックガウン（大学の卒業式などで着用する式服）姿で敬礼する画像とともに「コントの衣装みたいに見えるけど、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科無事修了」と投稿。順天堂大大学院の修了式に出席