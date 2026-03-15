声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、新人声優賞の受賞者8人が発表された。木村太飛、高野大河、寺澤百花、中山祥徳、菱川花菜、藤寺美徳、三川華月、村上まなつが受賞した。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子スピーチでは、人気アニメ『薫る花は凛と咲く』主人公・紬凛太郎役で注目を集めた中山は「まさか自分がこの