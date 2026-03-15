土曜中山メインは3歳牝馬重賞「第40回フラワーカップ」（21日、芝1800メートル）。クラシック戦線を見据える素質馬が集結した。中心はゴディアーモ。デビュー戦（中山芝2000メートル）の勝ちっぷりが秀逸だった。2番手の外で運ぶと3コーナーで先頭へ。最後は楽な手応えのまま後続を1馬身3/4突き放した。200メートルの距離短縮になるが、新馬戦と同じ中山なら機動力を存分に生かせる。重賞初制覇のチャンスだ。札幌2歳S3着の