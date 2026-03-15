◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」は15日、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。岡本和真選手は「本当に悔しいの一言です」と振り返りました。5番サードで先発出場。3回は打線がつながり4点を奪うと、2アウトからマリナーズで昨季73試合登板の右腕バザルド投手からレフト戦への二塁打で出塁。得点にはつながりませんでしたが、インコースのス