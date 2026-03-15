要注意！犬の『性格』に悪影響を与える行為 箱入りで育てる 特に子犬を初めて育てる場合は、さまざまな心配がつきものです。 「あれは危ないのでは？」「これはまだ早いのでは？」と不安を感じるあまり、子犬を外の世界に触れさせず箱入りで育てすぎてしまうと、社会経験が足りずに警戒心の強すぎる子に育ってしまいます。 犬の生後3ヶ月頃までは社会化期と呼ばれ、この間にさまざまな経験をすることで犬は他者との距離感や