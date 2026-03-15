女の子が泣いていたら、大型犬が寄り添ってくれて…？大型犬の優しくて包容力がある行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破。「良い子」「賢いし偉い」「仲良し」「愛おしい」といった声が寄せられています。 【動画：犬に甘噛みされてしまった女の子→びっくりして号泣していると、大型犬が…包容力がありすぎる光景】 女の子が泣いていたら… TikTokアカウント「nikamaru22」には、ゴールデンレトリバ