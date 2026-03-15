動物の力の素晴らしさが伝わる投稿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破し、「表情が優しくなった」「チャーミングなお父さん」「アニマルセラピーってすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：86歳、認知症のおじいちゃんに内緒で『家に犬を連れて行ってみた』結果→あまりにも尊い光景】 お父さんへのサプライズ TikTokアカウント「yuboraji