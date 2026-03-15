そもそも「山スカ」とは？JR中央本線の211系電車は、緑と水色の帯をまとった「長野色」の編成が長野地区に投入されています。その中で1編成だけが、かつて中央本線の顔だった115系電車「横須賀色」をリバイバルした外観に変わりました。この編成だけ、帯の色が紺とクリームとなっています。【最後の雄姿】山あいを走る中央本線の「山スカ」を見る（空中写真）横須賀色は横須賀線から採用されたツートンカラーで、鉄道ファンな