中東情勢が緊迫する中、日米政府が共同で開催したインド太平洋地域のエネルギー安全保障についてのフォーラムで、共同声明が取りまとめられました。赤沢経済産業相「現下の情勢を踏まえ、インド太平洋地域における安定的なエネルギー供給の確保に協働する決意を共有すること、原子力やLNGなどを安定的で信頼性の高いエネルギーインフラへの投資の重要性を確認することなどを含む共同声明を取りまとめた」日米やアジアなどの閣僚や