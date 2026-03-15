声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、外国映画・ドラマ賞は尾上松也、坂本真綾、田村睦心が受賞した。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子アニメ映画『モアナと伝説の海』マウイ役などを評価された尾上は、スピーチで「僕は吹き替えの声優というお仕事は、まだ数作品しかしていないのですが、声だけで表現する難しさを痛