◇大相撲春場所8日目○霧島（すくい投げ）高安●（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）元大関同士の1敗対決。霧島は立ち合いで右を差しにきた高安の腕を払って、すぐに相手の横っ腹にくらいついた。1分を超える熱戦になったが、優位な形になっても攻め急がず、土俵際で高安の逆転の投げをくらわないように警戒して取った。そして、半身になって粘る高安が上手を取って盛り返そうとしたときに、素早く左を巻き替え、す