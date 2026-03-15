「ボクシング・ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）同級２位で元ＷＢＯ世界同級王者の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が、王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑み、８回１分３３秒負傷判定３−０で勝利した。幼少期に格闘技を始めた恩師でもある故・山本ＫＩＤ徳郁さんの誕生日でもあるこの日に１年ぶりの王座奪還に成功。リングサイドに招待していたＫＩＤさんの姉・山本