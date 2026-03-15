【カイロ＝溝田拓士】エジプト外務省は１５日、バデル・アブデルアティ外相がイラン情勢の対応を協議するため、ペルシャ湾岸のカタールをはじめアラブ諸国を歴訪すると発表した。エジプトはイラン側とも接触するなど仲介に意欲を示している。発表によると、アティ外相は関係各国と「軍事的緊張の高まり」について話し合う。カタール以外の訪問国は明らかにしていない。先月末から米国イスラエルと交戦中のイランは、湾岸諸国