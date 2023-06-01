アメリカ人の半分以上が、年に一度は映画館へ足を運んでいる。 米が2025年夏に実施した調査によると、アメリカ人のおよそ半数（53%）が過去1年間に映画を鑑賞したと回答した。とりわけ注目すべきは、映画館になじみのあるはずの年配層よりも若者のほうが劇場を訪れていること。18歳～29歳が最多の67%なので、3人のうち2人は過去1年間に映画を観に出かけていることになる。 近年、ハリウッドでは映画のヒットに欠かせない条