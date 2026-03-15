3月15日、中京競馬場で行われたG2・金鯱賞（芝2000m）は、8番人気の伏兵シェイクユアハートの豪快な差し切りが決まった。このレースの1着馬には大阪杯（4月5日・阪神・G1・芝2000m）への優先出走権が与えられる。金鯱賞、勝利ジョッキーコメント1着シェイクユアハート古川吉洋騎手「直線に向いてからの反応は素晴らしく、脚が速かったです。スタートで挟まったので腹を括ってじっとしていました。（追い出しは）状況を見ながら