3月15日、中山競馬場で行われた皐月賞トライアル・スプリングステークス（G2・芝1800m）は、良血アウダーシアの鮮やかな差し切りが決まった。このレースの1〜3着馬には皐月賞（4月19日・中山・G1・芝2000m）への優先出走権が与えられる。スプリングステークス、勝利ジョッキーコメント1着アウダーシア津村明秀騎手「まだ気性面でも幼いところがあって、前半はリズム重視で行って、持ち味の長くいい脚を使わせたいなと思いまし