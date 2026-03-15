【モデルプレス＝2026/03/15】RYOKI MIYAMA（三山凌輝）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。【写真】元BE:FIRSTメンバー、ソロアーティスト初ステージ◆RYOKI MIYAMA、アーティスト活動再開後初ステージアーティスト活動再開後初ステージとなったRYOKI MIYAMAが登場すると会場からは歓声が上がった。「BOOOM」「H.S.J」での歌声に観客は聞き入る。2曲の披露を終えると「初めまして