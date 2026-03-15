【モデルプレス＝2026/03/15】お笑い芸人のヒコロヒーが、14日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（10時25分〜）に出演。まだ売れてない時代に面識なしにもかかわらず、10万円を貸してくれたタレントを明かした。【写真】面識なしのヒコロヒーに10万円を貸した43歳元モー娘。メンバー◆ヒコロヒー、“推しメン”だった矢口真里に「金を貸してくれ」この日は、ゲストで登場したヒコロヒーは、モーニング