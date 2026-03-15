【モデルプレス＝2026/03/15】Kis-My-Ft2が、デジタルシングル「HEARTLOUD」「HB2U」を配信リリース決定。あわせて、アリーナツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2026 fan IS ･･････」の詳細が発表された。【写真】キスマイ、結成日より配信の新曲ジャケット写真初公開◆キスマイ「HEARTLOUD」「HB2U」リリース決定TVアニメ『MAO』（2026年4月4日より連続2クール・NHK総合にて放送開始／毎週土曜23時45分〜）のオープニングテーマとなる